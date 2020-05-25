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25 Mayıs 2020, Pazartesi
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Haberler İtalya Serie A Milan'da Zlatan Ibrahimovic şoku!

Zlatan Ibrahimovic'in sakatlığının ciddi olduğu öğrenildi

Zlatan Ibrahimovic'in sakatlığının ciddi olduğu öğrenildi

Milan'ın yıldız futbolcusu Zlatan Ibrahimovic antrenmanda şut çalışması yaparken aşil tendonundan sakatlık geçirmişti. İsveçli yıldızın durumunun ciddi olduğu belirtildi.

İtalya Ligi Serie A ekiplerinden Milan'da Zlatan Ibrahimovic şoku yaşanıyor.

Corona virüsü nedeniyle verilen ara sonrasında idmanlarını sürdüren İtalyan devinde bugün gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanan İsveçli golcünün sakatlığının ciddi olduğu belirtildi.

'un haberine göre Zlatan Ibrahimovic, antrenmanda şut çalışması yaparken aşil tendonundan sakatlandı. Golcü oyuncunun sahalara dönüş tarihinin Milan sağlık ekibinin çekeceği MR sonucunda belli olacağı da aktarıldı.

38 yaşındaki yıldız futbolcu, sene başında yine benzer bir sakatlık yaşamış, ocak ve şubat aylarındaki maçları kaçırmıştı.

Bu sezon Milan forması ile 10 karşılaşmaya çıkan Zlatan, 4 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.


  1. 25.05.2020
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