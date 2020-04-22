Lukaku o sözleri için Inter'den özür diledi
İtalyan devi Inter'in yıldız ismi Romelu Lukaku, ülkede corona virüsü vakasının henüz ortaya çıkmadığı aralık ayında takımdaki 23 oyuncunun hastalık belirtisi gösterdiğini açıklayarak gündem yaratmıştı. Belçikalı golcünün, bu açıklamaları nedeniyle pişman olduğu ve kulübü Inter'den özür dilediği öğrenildi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Corona virüsünün en çok etkilediği ülkelerden İtalya'da, Interli golcü Romelu Lukaku'nun Belçika basınına yaptığı açıklamalar büyük ses getirmişti.
Belçikalı yıldız, İtalya'da henüz corona virüsü vakası tespit edilmeyen aralık ayında takımdaki 25 futbolcudan 23'ünün hastalık belirtisi gösterdiğini iddia etmişti.
Bu sözleri İtalya'da büyük yankı uyandıran Lukaku, yaptığı açıklamalardan dolayı kulübü Inter'den özür dilerken, hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı iddia edildi.
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