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22 Nisan 2020, Çarşamba
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Haberler İtalya Serie A O sözleri tepki çekmişti! Inter'den özür diledi

Lukaku o sözleri için Inter'den özür diledi

Lukaku o sözleri için Inter'den özür diledi

İtalyan devi Inter'in yıldız ismi , ülkede corona virüsü vakasının henüz ortaya çıkmadığı aralık ayında takımdaki 23 oyuncunun hastalık belirtisi gösterdiğini açıklayarak gündem yaratmıştı. Belçikalı golcünün, bu açıklamaları nedeniyle pişman olduğu ve kulübü Inter'den özür dilediği öğrenildi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Corona virüsünün en çok etkilediği ülkelerden 'da, Interli golcü 'nun basınına yaptığı açıklamalar büyük ses getirmişti.

Belçikalı yıldız, İtalya'da henüz corona virüsü vakası tespit edilmeyen aralık ayında takımdaki 25 futbolcudan 23'ünün hastalık belirtisi gösterdiğini iddia etmişti.

Bu sözleri İtalya'da büyük yankı uyandıran Lukaku, yaptığı açıklamalardan dolayı kulübü Inter'den özür dilerken, hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı iddia edildi.

  1. 22.04.2020
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