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29 Mart 2020, Pazar
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Mkhitaryan kararını verdi! 'da kalmak istiyor

Mkhitaryan kararını verdi! Roma'da kalmak istiyor

ekibi 'in sezon başında Serie A temsilcisi 'ya kiraladığı Ermeni futbolcu geleceği ile ilgili kararını verdi. İngiliz basınında çıkan habere göre, yıldız futbolcu Arsenal'e geri dönmek istemiyor.

Sezon başında 'den İtalyan ekibi 'ya kiralık olarak giden , Roma'da kalmak istiyor. Dailymail'in haberine göre 31 yaşındaki futbolcu Roma teknik direktörü Paolo Fonseca ve takımdaki arasındaki uyumu korumak istediği, Arsenal'e dönmek istemediği gelen haberler arasında.

ROMA'DAN ARSENAL'E 10 MİLYON EURO

Kulübünü ve şehri sevdiğini her fırsatta dile getiren, ilk çocuğunun bu şehirde dünyaya gelmesi sebebiyle Roma şehriyle arasındaki bağın özel olduğuna inanan Henrikh Mkhitaryan için Roma kulübü sezon sonunda hamle yapacak. Arsenal ile masasına oturmaya hazırlanan İtalyan kulübü 31 yaşındaki oyuncu için 10 milyon euro ve performansa bağlı primlerle oyuncuyu transfer etmek istediği gelen haberler arasında.

Bu sezon Roma formasıyla 20 maça çıkan Henrikh Mkhitaryan, 6 gol-3 asistlik bir performans gösterdi.

  1. 29.03.2020
  2. Güncelleme: 29.03.2020 21:32
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