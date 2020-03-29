Mkhitaryan kararını verdi! Roma'da kalmak istiyor
Premier Lig ekibi Arsenal'in sezon başında Serie A temsilcisi Roma'ya kiraladığı Ermeni futbolcu Henrikh Mkhitaryan geleceği ile ilgili kararını verdi. İngiliz basınında çıkan habere göre, yıldız futbolcu Arsenal'e geri dönmek istemiyor.
Sezon başında Arsenal'den İtalyan ekibi Roma'ya kiralık olarak giden Henrikh Mkhitaryan, Roma'da kalmak istiyor. Dailymail'in haberine göre 31 yaşındaki futbolcu Roma teknik direktörü Paolo Fonseca ve takımdaki arasındaki uyumu korumak istediği, Arsenal'e dönmek istemediği gelen haberler arasında.
ROMA'DAN ARSENAL'E 10 MİLYON EURO
Kulübünü ve şehri sevdiğini her fırsatta dile getiren, ilk çocuğunun bu şehirde dünyaya gelmesi sebebiyle Roma şehriyle arasındaki bağın özel olduğuna inanan Henrikh Mkhitaryan için Roma kulübü sezon sonunda hamle yapacak. Arsenal ile transfer masasına oturmaya hazırlanan İtalyan kulübü 31 yaşındaki oyuncu için 10 milyon euro ve performansa bağlı primlerle oyuncuyu transfer etmek istediği gelen haberler arasında.
Bu sezon Roma formasıyla 20 maça çıkan Henrikh Mkhitaryan, 6 gol-3 asistlik bir performans gösterdi.
- 29.03.2020
- Güncelleme: 29.03.2020 21:32
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