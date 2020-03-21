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21 Mart 2020, Cumartesi
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Merih temiz çıktı

Merih temiz çıktı

devi , ve dışında hiçbir oyuncusunda koronavirus'e rastlanmadığını açıkladı. Böylece için de müjdeli haber gelmiş oldu.

devi , ve dışında hiçbir oyuncusunda koronavirus'e rastlanmadığını açıkladı. Juventus'un tüm oyuncularında ve teknik ekipte yaptığı testler sonucunda, koronavirüs bulaşan başka bir kişiye rastlanmadığı belirtildi ve için de müjdeli haber gelmiş oldu.
  1. 21.3.2020
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