İtalyan spor dünyasında koronavirüse karşı bağış seferberliği
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma’da futbolcular ve teknik heyet, bir günlük maaşlarını yeni tip koronavirüsle mücadelede Roma’daki merkez olan Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsüne bağışladı.
Avrupa'da Kovid-19 salgını nedeniyle 4 bin 32 kişinin öldüğü, 37 bin 860 kişinin tedavi gördüğü İtalya'da futbol camiasından hastanelere bağışlar sürüyor.
Milli oyuncular Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in de kadrosunda yer aldığı Serie A takımlarından Roma'da, futbolcular ve teknik heyet, toplamda 200 bin avroyu aşan bir günlük maaşlarını koronavirüse yönelik başlatılan kampanya için bağışladı.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, Roma Kulübü Başkanı Jim Pallotta'nın 50 bin avro bağışla başlattığı ve 500 bin avro hedefi konulan kampanyada, sarı-kırmızılı takım oyuncularının bağışıyla 460 bin avroya ulaşıldığı belirtildi.
Söz konusu bağışla, Spallanzani hastanesine toplamda 8 suni solunum cihazının yanı sıra 8 yoğun bakım ünitesi yatağı alınabileceği ifade edildi.
LUKAKU'DAN TEK BAŞINA YÜKLÜ BAĞIŞ
Daha önce 300 bin maske bağışlayan Inter kulübünden Belçikalı golcü futbolcu Romelu Lukaku da kulübün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hassas bir dönemden geçiyoruz. Bir olmalı ve evde kalmalıyız. İtalya inanılmaz bir ülke, benim için ve ailem için çok şey yaptı. Bu nedenle bir bağışla bu ülkeye yardımda bulunmak istiyorum. Milano'daki San Raffaele Hastanesi'ne 100 bin avro bağışlıyorum" dedi.
- 21.03.2020
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