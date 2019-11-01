Udinese'de Igor Tudor dönemi sona erdi
İtalya Serie A ekiplerinden Udinese, bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran teknik direktör Igor Tudor ve yardımcısı Jurica Vucko ile yolları ayırdığını duyurdu.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Udinese, teknik direktör Igor Tudor'un görevine son verdi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Igor Tudor ile yardımcısı Jurica Vucko'nun görevlerine son verildiği belirtilerek, takımın bir sonraki maça yardımcı antrenörlerden Luca Gotti ile hazırlanacağı bildirildi.
Tudor yönetiminde Udinese, sahasında Roma'ya 4-0 boyun eğerken, Atalanta'ya deplasmanda 7-1 yenilerek, iki maçta 11 gol yemişti.
Udinese, 10 haftası geride kalan Serie A'da aldığı 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgiyle, 10 puanla 14'üncü sırada yer alıyor.
- 01.11.2019
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Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
Udinese'de Igor Tudor dönemi sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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