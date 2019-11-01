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01 Kasım 2019, Cuma
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'de dönemi sona erdi

Udinese'de Igor Tudor dönemi sona erdi

İtalya ekiplerinden , bir dönem 'ı çalıştıran ve yardımcısı Jurica Vucko ile yolları ayırdığını duyurdu.

İtalya Birinci Futbol Ligi () takımlarından , 'un görevine son verdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Igor Tudor ile yardımcısı Jurica Vucko'nun görevlerine son verildiği belirtilerek, takımın bir sonraki maça yardımcı antrenörlerden Luca Gotti ile hazırlanacağı bildirildi.

Tudor yönetiminde Udinese, sahasında Roma'ya 4-0 boyun eğerken, Atalanta'ya deplasmanda 7-1 yenilerek, iki maçta 11 gol yemişti.

Udinese, 10 haftası geride kalan Serie A'da aldığı 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgiyle, 10 puanla 14'üncü sırada yer alıyor.

  1. 01.11.2019
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