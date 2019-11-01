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01 Kasım 2019, Cuma
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'dan çifte sözleşme! 'a resmen bildirildi

Galatasaray'dan çifte sözleşme! KAP'a resmen bildirildi

'dan iki oyuncusuyla ilgili sözleşme haberi geldi. haberine göre; 'a yapılan açıklamada 'ün sözleşmesinin 2023-24 sezonuna kadar uzatıldığı duyuruldu. 2003 doğumlu ile ilgili de son dakika gelen bilgide, oyuncuyla 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalandığı resmen duyuruldu.

'dan iki haberi birden! Sarı kırmızılılar, ve ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı ekipten, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Yunus Akgün ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle;

"Profesyonel Futbolcumuz Yunus Akgün'ün sözleşmesi 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır."

SÜRPRİZ SÖZLEŞME...

Galatasaray, altyapıdan 16 yaşındaki stoper Emin Bayram ile de profesyonel sözleşme imzaladı. Bayram'la ilgili KAP'a yapılan açıklamada "Akademi oyuncumuz Emin Bayram ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalanmıştır" denildi.

EMİN BAYRAM KİMDİR?

2003 doğumlu genç oyuncu İstanbul doğumlu. Genç oyuncu stoper pozisyonunda oyunuyor. Emin Bayram aynı zamanda U15, U16 ve U17 milli takımlarında forma giydi.

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  1. 01.11.2019
  2. Güncelleme: 01.11.2019 18:59
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