Galatasaray'dan teknolojik yatırım! Falcao sahalara dönebilsin diye...

Galatasaray sahada Falcao'dan beklenen verimi henüz alamadı ama Kolombiyalı oyuncunun sakatlığı, kulübün teknolojik yatırım yapmasına sebep oldu. Sarı-kırmızılılar, futbolcuların sakatlıklarının çabuk iyileşmesine, yorgun adalelerinin hızlı bir şekilde toparlanmasına katkı yapan soğuk oda (Lifecube) satın aldı. Fiyatı 60 bin ila 200 bin dolar arasında değişen alet, sağladığı -85 derece soğukluk sayesinde performansa da artı katkı sağlıyor. Geçmişteki azotlu makinaların aksine, bu yeni teknolojide sporcular tüm vücutlarıyla makinaya girip, soğuk havayı ciğerlerine çekiyor. 3 dakikalık seans, sporcunun çok çabuk toparlanmasını sağlıyor. Falcao'nun transfer olurken özel olarak istediği soğuk oda ile tüm futbolcular bu teknolojiden yararlanmış olacak.