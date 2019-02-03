Roma ve Milan 1 puana razı oldu
İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 22. haftasında Milan deplasmanda Roma ile 1-1 berabere kaldı.
Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada 26. dakikada Kryzsztof Piatek ile öne geçen Milan ilk yarıyı 1-0 galip kapattı. Ev sahibi takım 46. dakikada Nicolo Zaniolo'nun attığı golle ikinci yarıya beraberliği sağlayarak başladı. İlerleyen dakikalarda karşılıklı ataklar sonucu değiştirmeyince maç 1-1 sona erdi.
Bu sonuçla Milan 36 puanla 4., Roma ise 35 puanla 5. sırada kaldı.
Milan takımında forma giyen milli futbolculardan Hakan Çalhanoğlu, Roma karşısında ilk 11'de sahaya çıkarak, maç boyunca oyunda kaldı.
Roma'daki Türk futbolcu Cengiz Ünder ise sakatlığından dolayı bu maçta forma giyemedi.
- 4.2.2019 00:45
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Roma ve Milan 1 puana razı oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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