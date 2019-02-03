Roma ve Milan 1 puana razı oldu
03 Şubat 2019, Pazar
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ve Milan 1 puana razı oldu

Roma ve Milan 1 puana razı oldu

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 22. haftasında Milan deplasmanda ile 1-1 berabere kaldı.

Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada 26. dakikada Kryzsztof Piatek ile öne geçen Milan ilk yarıyı 1-0 galip kapattı. Ev sahibi takım 46. dakikada Nicolo Zaniolo'nun attığı golle ikinci yarıya beraberliği sağlayarak başladı. İlerleyen dakikalarda karşılıklı ataklar sonucu değiştirmeyince maç 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla Milan 36 puanla 4., ise 35 puanla 5. sırada kaldı.

Milan takımında forma giyen milli futbolculardan , Roma karşısında ilk 11'de sahaya çıkarak, maç boyunca oyunda kaldı.

Roma'daki Türk futbolcu ise sakatlığından dolayı bu maçta forma giyemedi.

  1. 4.2.2019 00:45
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