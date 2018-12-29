Cengiz Ünder'den 1 gol 1 asist
29 Aralık 2018, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'den 1 gol 1 asist

Cengiz Ünder'den 1 gol 1 asist

deplasmanda Parma'yı 2-0 mağlup etti.

İtalya Serie A'nın 19'uncu haftasında 'in formasını giydiği , Parma'nın konuğu oldu. Ennio Tardini Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Mücadelenin 58'inci dakikasında Cengiz Ünder'in asistinde Cristante, konuk ekibi öne geçiren golü kaydetti. 75'inci dakikada sahneye çıkan Cengiz Ünder skoru 2-0'a getiren golü kaydetti. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Roma deplasmanda Parma'yı 2-0'a mağlup etti. Karşılaşmayı 1 gol, 1 asistle tamamlayan Cengiz Ünder bu sezon ligde 3'üncü golünü atıp, 5'inci asistini yaptı.

  1. 29.12.2018 21:14
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Cengiz Ünder'den 1 gol 1 asist haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN