Cengiz Ünder'den 1 gol 1 asist
Roma deplasmanda Parma'yı 2-0 mağlup etti.
İtalya Serie A'nın 19'uncu haftasında Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, Parma'nın konuğu oldu. Ennio Tardini Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Mücadelenin 58'inci dakikasında Cengiz Ünder'in asistinde Cristante, konuk ekibi öne geçiren golü kaydetti. 75'inci dakikada sahneye çıkan Cengiz Ünder skoru 2-0'a getiren golü kaydetti. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Roma deplasmanda Parma'yı 2-0'a mağlup etti. Karşılaşmayı 1 gol, 1 asistle tamamlayan Cengiz Ünder bu sezon ligde 3'üncü golünü atıp, 5'inci asistini yaptı.
- 29.12.2018 21:14
-
Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
-
Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
-
Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
Cengiz Ünder'den 1 gol 1 asist haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.