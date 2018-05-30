Dengeleri değiştirecek takas!
İtalya Serie A'da dev bir takas gündeme geldi. Juventus'un Mauro Icardi için Inter'e Gonzalo Higuain'i önerdiği iddia edildi.
İtalya Serie A'nın son şampiyonu Juventus, transferde yılın sürprizine imza atmak için çalışmalara başladı. İtalya basınının iddiasına göre Juventus, Inter'in golcü oyuncusu Mauro Icardi'yi transfer etmek için 50 milyon Euro ve Gonzalo Higuain'i gözden çıkardı.
Inter formasıyla bu sezon etkileyici bir performans ortaya koyan Icardi'nin sözleşmesinde 110 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi bulunuyor ancak bu madde sadece İtalya dışındaki kulüpler için geçerli.
WANDA NARA, YENİ SÖZLEŞME DEMİŞTİ
Icardi'nin menajeri ve aynı zamanda eşi Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde Inter ile yeni sözleşme için konuşacaklarını söylemişti.
Mauro Icardi yerine Arjantin'in Dünya Kupası kadrosunda yer alan Higuain, bu sezon Juventus formasıyla 50 maçta 23 gol atarken Icardi, Serie A'da 34 maçta 29 gole imza attı.
- 29.5.2018 18:58
- Güncelleme: 30.5.2018 01:33
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Serdar Gürler: "Süper Lig'de kalmak istiyoum"
Toplam 6
Yorum
iso arkadaşlar af jet afyon sporda beş numara yasin çok akıllı bir futbolcu rica etsem trabzonsporumuza alınması için ricada bulunalım
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Ahmet Ağaoğlu Muharrem Usta'ya yüklendi
Toplam 2
Yorum
iso buadamıda kaçırırsak külüp batar ağaoğlu başkan son şansımız
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Arsene Wenger Bodrum'da Ali Koç ile görüşecek
Toplam 3
Yorum
kısaca saygı duyulacak bir icraat olur.
Dengeleri değiştirecek takas! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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