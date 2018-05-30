Dengeleri değiştirecek takas! – Fotomaç – 30 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Dengeleri değiştirecek takas!

    Dengeleri değiştirecek takas!

    Serie A'da dev bir takas gündeme geldi. 'un için Inter'e 'i önerdiği iddia edildi.

    Serie A'nın son şampiyonu , transferde yılın sürprizine imza atmak için çalışmalara başladı. basınının iddiasına göre , Inter'in golcü oyuncusu 'yi etmek için 50 milyon Euro ve 'i gözden çıkardı.

    Inter formasıyla bu sezon etkileyici bir performans ortaya koyan Icardi'nin sözleşmesinde 110 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi bulunuyor ancak bu madde sadece dışındaki kulüpler için geçerli.

    WANDA NARA, YENİ SÖZLEŞME DEMİŞTİ

    Icardi'nin menajeri ve aynı zamanda eşi Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde Inter ile yeni sözleşme için konuşacaklarını söylemişti.

    yerine Arjantin'in kadrosunda yer alan Higuain, bu sezon formasıyla 50 maçta 23 gol atarken Icardi, Serie A'da 34 maçta 29 gole imza attı.

    1. 29.5.2018 18:58
    2. Güncelleme: 30.5.2018 01:33
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