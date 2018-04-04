Milano derbisinde kazanan yok – Fotomaç – 04 Nisan 2018
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    04 Nisan 2018, Çarşamba
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    Milano derbisinde kazanan yok

    Milano derbisinde kazanan yok

    İtalya Serie A'nın 30'uncu haftasında oynanan Milano derbisinde Milan ile Inter golsüz berabere kaldı. San Siro'da oynanan müsabakada iki ekip de yakaladığı pozisyonları gole çeviremezken, maç da 0-0'lık beraberlikle sona erdi.

    Milli oyuncu karşılaşmaya Milan formasıyla ilk 11'de başlarken, 90 dakikada sahada kaldı.

    Bu sonuçla birlikte Milan, 30'uncu haftayı 51 puanla 6'ncı, Inter ise 59 puanla 4'üncü kapatmış oldu.

    DERBİYE 'VAR' DAMGASI

    Serie A'da, Davide Astori'nin yaşamını yitirmesi nedeniyle bugüne ertelenen Milan - Inter maçına VAR damga vurdu.

    38. dakikada Inter, Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ancak Arjantinli yıldızın gol öncesi ofsaytta olduğunu tespit eden VAR, golü iptal ettirdi.

    Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol sesi çıkmayınca, mücadele 0-0 sona erdi.

    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:25
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