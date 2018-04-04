Milano derbisinde kazanan yok

Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu karşılaşmaya Milan formasıyla ilk 11'de başlarken, 90 dakikada sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Milan, 30'uncu haftayı 51 puanla 6'ncı, Inter ise 59 puanla 4'üncü kapatmış oldu.

DERBİYE 'VAR' DAMGASI

Serie A'da, Davide Astori'nin yaşamını yitirmesi nedeniyle bugüne ertelenen Milan - Inter maçına VAR damga vurdu.

38. dakikada Inter, Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ancak Arjantinli yıldızın gol öncesi ofsaytta olduğunu tespit eden VAR, golü iptal ettirdi.



Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol sesi çıkmayınca, mücadele 0-0 sona erdi.