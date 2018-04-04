Milano derbisinde kazanan yok
İtalya Serie A'nın 30'uncu haftasında oynanan Milano derbisinde Milan ile Inter golsüz berabere kaldı. San Siro'da oynanan müsabakada iki ekip de yakaladığı pozisyonları gole çeviremezken, maç da 0-0'lık beraberlikle sona erdi.
Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu karşılaşmaya Milan formasıyla ilk 11'de başlarken, 90 dakikada sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte Milan, 30'uncu haftayı 51 puanla 6'ncı, Inter ise 59 puanla 4'üncü kapatmış oldu.
DERBİYE 'VAR' DAMGASI
Serie A'da, Davide Astori'nin yaşamını yitirmesi nedeniyle bugüne ertelenen Milan - Inter maçına VAR damga vurdu.
38. dakikada Inter, Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ancak Arjantinli yıldızın gol öncesi ofsaytta olduğunu tespit eden VAR, golü iptal ettirdi.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol sesi çıkmayınca, mücadele 0-0 sona erdi.
- 04 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:25
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İbra Ronaldo'yu ti'ye aldı!
Toplam 2
Yorum
Wizard_10 adam haklı 40 metreden atmakta kolay değil. o gol, son 50 yılın en iyi golüdür
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"Alex'ten iyisini getireceğim"
Toplam 5
Yorum
mehmetcik kasımpaşada oynayan trezequet çok süper asist ve golleri var. kiralık yada satılık kesinlikle alınmalı sayın başkan. hem ligimizi tanıyor
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"Alex'ten iyisini getireceğim"
Toplam 5
Yorum
alik fellanı,balotelli gibi oyuncular getir getireceksen. sakat getirme
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