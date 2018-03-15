Roma'da Cengiz üzüntüsü
Cengiz Ünder'in Shakhtar maçının ikinci yarısında sakatlık nedeniyle kenara alındığı ortaya çıktı. Genç yıldızın dizindeki sıkıntı nedeniyle hafta sonunda riske edilmemesinin düşünüldüğü belirtildi.
Roma Kulübü'nde Shakhtar Donetsk'i eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkmanın sevinci yaşanıyor. Ancak öte yandan Cengiz Ünder ile ilgili gelişmeler can sıktı. Maça ilk 11'de başlayan 20 yaşındaki futbolcu, 65. dakikada oyundan alındı. Milli futbolcunun sakatlığı nedeniyle kenara alındığı ortaya çıktı.
ODAYA DEV BİR BANDAJLA GİRDİ
Dizinden sakatlanan futbolcunun, ardından soyunma odasına bacağında dev bir bandajla girdiği aktarıldı. Formda futbolcunun bu durumun Roma teknik heyeti ve taraftarları endişeye sevk ettiği bildirildi.
YERİNE EL SHAARAWY OYNAYACAK
Bu gelişmelerin ardından futbolcunun Serie A'da bu hafta oynamasının beklenmediği kaydedildi. Teknik direktör Di Francesco'nun futbolcuyu hafta sonunda Crotone önünde riske etmeyi düşünmediği, bir son dakika mucizesi olmaması durumunda El Shaarawy'nin Cengiz'in yerine oynayacağı ve ileri üçlünün Dzeko ve Perotti ile tamamlanacağı belirtildi.
(Skorer)
- 15 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:30
-
Beşiktaş - Bayern Münih | CANLI
Toplam 6
Yorum
emmy Adamlar oynamaya oynamaya 3 attı yazık size ne bekliyordunuz bayern'e 5 mi atacaktınız.Hadi hadi size kupa layık değil :)))))))
-
Şenol Güneş'e taç uyarısı!
Toplam 4
Yorum
ahhhaa seni gidi çakma filozof ne oldu kendini süper ligdemi sandın
-
Şenol Güneş'e taç uyarısı!
Toplam 4
Yorum
Hakan Tartan Senol Gunes'in "tac hizsizligi" uluslar arasi da tescillendi.Aykut Kocaman hakliymis..
Roma'da Cengiz üzüntüsü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.