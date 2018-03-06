Fiorentina'dan tarihe geçen hareket! – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    'dan tarihe geçen hareket!

    Fiorentina'dan tarihe geçen hareket!

    (Serie A) takımlarından 'nın yönetimi, pazar günü hayatını kaybeden futbolcuları Davide Astori'nin hatırasına saygı gösterilmesini istedi.

    İtalyan kulübü, Astori'nin vefatı sonrasında ortaya çıkan sözleşme haberlerinin ardından yaptığı açıklamada, 31 yaşındaki futbolcunun ani ölümüyle büyük bir şok yaşandığı ve bütün taraflardan sessizlik ve saygı beklendiği kaydedildi.

    Seria A kulüplerinin dünkü toplantısına katılan İtalya Olimpiyat Komitesi Başkanı Giovanni Malago, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlarken, 'nın Astori'nin sözleşmesini yenileyeceğini, maaşının da eşine ve iki yaşındaki kızına verileceğini söylemişti.

    Kulüp başkanı Andrea Della Valle, yeni sözleşme için Astori ile perşembe günü yapmayı planladıkları toplantının kötü hava koşulları nedeniyle pazartesi gününe ertelendiğini ifade etmişti. Astori'nin dört yıllık sözleşme imzalaması bekleniyordu.

    Astori, ligde pazar günü Udinese ile yapacakları maç öncesinde otel odasında ölü bulunmuştu. İtalyan futbolcunun hayatını kaybetmesinin ardından Serie A'nın 27. haftasında oynanması gereken maçlar ertelenmişti.

    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:12
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