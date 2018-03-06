Fiorentina'dan tarihe geçen hareket!
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina'nın yönetimi, pazar günü hayatını kaybeden futbolcuları Davide Astori'nin hatırasına saygı gösterilmesini istedi.
İtalyan kulübü, Astori'nin vefatı sonrasında ortaya çıkan sözleşme haberlerinin ardından yaptığı açıklamada, 31 yaşındaki futbolcunun ani ölümüyle büyük bir şok yaşandığı ve bütün taraflardan sessizlik ve saygı beklendiği kaydedildi.
Seria A kulüplerinin dünkü toplantısına katılan İtalya Olimpiyat Komitesi Başkanı Giovanni Malago, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Fiorentina'nın Astori'nin sözleşmesini yenileyeceğini, maaşının da eşine ve iki yaşındaki kızına verileceğini söylemişti.
Kulüp başkanı Andrea Della Valle, yeni sözleşme için Astori ile perşembe günü yapmayı planladıkları toplantının kötü hava koşulları nedeniyle pazartesi gününe ertelendiğini ifade etmişti. Astori'nin dört yıllık sözleşme imzalaması bekleniyordu.
Astori, ligde pazar günü Udinese ile yapacakları maç öncesinde otel odasında ölü bulunmuştu. İtalyan futbolcunun hayatını kaybetmesinin ardından Serie A'nın 27. haftasında oynanması gereken maçlar ertelenmişti.
- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 10:12
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Oğuz Çetin favoriyi açıkladı! ''Şampiyonluk adayım...''
Toplam 1
Yorum
UZMAN ANALİST TAKIMLAR BAZEN KÖTÜ OYNUYOR FENERDE ÖYLE OLABİLİR AMA HAKEMLER FENERİ DOĞRUYOR AYKUT DIŞINDA SAVUNAN BİR ALLAHIN KULU YOK BETER OLALIM O ZAM
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Rodallega boş geçti
Toplam 2
Yorum
lazrail bakın şu gerçektir ki takımda burak dışında golcü yok burak da malesef takım oyunu oynamıyor ama ndoyda rodallegada bizim ayaramızda değill
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Fatura Kocaman'a kesildi
Toplam 11
Yorum
k. ya başkan hep aynı laflar önce sen kendine dikkat et ! yanlış transferler başarısızlıklar bıktık artık, ALİ KOÇ BAŞKAN FENERBAHÇE ŞAMPİYON !
Fiorentina'dan tarihe geçen hareket! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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