Astori için cinayet soruşturması!
Kamp yaptığı otel odasında ölü bulunan Fiorentina kaptanı Davide Astori'nin hayatını kaybetmesiyle ilgili cinayet soruşturması başlatıldı!
İtalya, Fiorentina'nın 31 yaşındaki takım kaptanı Davide Astori'nin yasını tutarken, Udine kenti savcılığının İtalyan savunma oyuncusunun ölümüyle ilgili cezai soruşturma başlattığı öğrenildi.
Astori'nin cinayete kurban gitmiş olma ihtimaline karşılık cinayet soruşturmasının da yürütüleceği açıklanırken yarın (6 Mart Salı) İtalyan oyuncuya otopsi yapılacağı belirtildi.
İlk etapta kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği değerlendirilen ünlü futbolcunun kesin ölüm nedeni otopsiyle belli olacak.
Astori'nin hayatını kaybetmesinin ardından, İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 27. haftada oynanması gereken maçlar ertelenmiş, İtalyan futbolcunun anısına diğer spor müsabakalarında bir dakikalık saygı duruşu kararı alınmıştı.
- 05 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 16:28
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Quaresma'ya iyi haber!
Toplam 10
Yorum
kartal Bjk.-Fb. maçını tekrar bir izlesinler Quaresma'ya önce Souza dirsek atıyor herkes görüyor, ayrıca M.Ekici Pepeyi itip yere düşürüyor .
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Quaresma'ya iyi haber!
Toplam 10
Yorum
FUTBOL USA FB FUTBOLCUSU OLSAYDI 2 MACLA YIRTARDI MEIRLES OYUNCUYA VURDU,HAKEME KUFUR ETTI EL KOL HAREKETLER YAPTI 6 MAC DERKEN 2MAC CEZA ALDI
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Trabzonspor'a Beşiktaş maçı öncesi haciz şoku!
Toplam 2
Yorum
FUTBOL USA COK NORMAL, TAKIMLARI MENAJERLER YONETIYO VE SAGIYOLAR. GS'YIN BORCU FUTBOL TARIHINDE RECOR 2.6 MILYAR TL.
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