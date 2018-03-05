Astori için cinayet soruşturması! – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    Astori için soruşturması!

    Astori için <a href="/index/cinayet?id=94c84b58-3c66-4057-a287-1404cf5d602c" class="" rel="tag">cinayet</a> soruşturması!

    Kamp yaptığı otel odasında ölü bulunan kaptanı Davide Astori'nin hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturması başlatıldı!

    İtalya, 'nın 31 yaşındaki takım kaptanı Davide Astori'nin yasını tutarken, Udine kenti savcılığının İtalyan savunma oyuncusunun ölümüyle ilgili cezai soruşturma başlattığı öğrenildi.

    Astori'nin cinayete kurban gitmiş olma ihtimaline karşılık soruşturmasının da yürütüleceği açıklanırken yarın (6 Mart Salı) İtalyan oyuncuya otopsi yapılacağı belirtildi.

    İlk etapta kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği değerlendirilen ünlü futbolcunun kesin ölüm nedeni otopsiyle belli olacak.

    Astori'nin hayatını kaybetmesinin ardından, 'nde (Serie A) 27. haftada oynanması gereken maçlar ertelenmiş, İtalyan futbolcunun anısına diğer spor müsabakalarında bir dakikalık saygı duruşu kararı alınmıştı.

    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:28
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