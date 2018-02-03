Sagna, Benevento'da
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Benevento, Fransız savunma oyuncusu Bacary Sagna'yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, serbest oyuncu statüsündeki Sagna ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı bildirildi. Açıklamada, anlaşmadaki bir yıllık opsiyon sayesinde sözleşmenin 30 Haziran 2019'a kadar uzatılabileceği belirtildi.
Kariyerine ülkesinde Auxerre'de başlayan 34 yaşındaki sağ bek oyuncusu, İngiltere'de Arsenal ve Manchester City'de top koşturdu. Sagna, geçen sezon sonu kontratının bitmesiyle Manchester City'den ayrılmıştı.
Serie A'da 22 haftada 7 puan toplayabilen Benevento, son sırada bulunuyor.
- 03 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 15:15
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Toplam 16
Yorum
izleyici Hocam oyunculara ne oynatıyonda halen ağlıyorsun ! Yazık Ya fenere :D senın gıbı cakma hocası var ! önce oynayı öğret oyunculara !
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‘Jübilem F.Bahçe'de anne’
Toplam 9
Yorum
erol cok gormeyın eto wanger golculer41 ıle 36 yasına kdr turkıyede oynuyorsa mesut 34 oynamıs cok gormemek lazım
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Allardyce'den Cenk'i üzen açıklama
Toplam 3
Yorum
OBJEKTIF Adam doğru söylüyor cenkın attığı gollerın yarısı penaltıdan.oyunculuk sıfır.bence ço k ıyı para kazandılar.
Sagna, Benevento'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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