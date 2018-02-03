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    03 Şubat 2018, Cumartesi
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    Sagna, 'da

    Sagna, Benevento'da

    (Serie A) ekibi , Fransız savunma oyuncusu 'yı kadrosuna kattı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, serbest oyuncu statüsündeki Sagna ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı bildirildi. Açıklamada, anlaşmadaki bir yıllık opsiyon sayesinde sözleşmenin 30 Haziran 2019'a kadar uzatılabileceği belirtildi.

    Kariyerine ülkesinde Auxerre'de başlayan 34 yaşındaki sağ bek oyuncusu, 'de ve 'de top koşturdu. Sagna, geçen sezon sonu kontratının bitmesiyle Manchester City'den ayrılmıştı.

    Serie A'da 22 haftada 7 puan toplayabilen , son sırada bulunuyor.

    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:15
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