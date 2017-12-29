 Dybala’ya dev bedel – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    Dybala’ya dev bedel

    Dybala’ya dev bedel

    Serie A takımlarından , Paulo Dybala'nın fiyatını belirledi. Torino ekibinin, dev kulüplerin takibinde olan Arjantinli yıldız için 133 milyon Pound istediği kaydedildi. Palermo'dan geldiği Juventus'ta 2015'ten beri 119 maça çıkan Dybala, 57 gol atıp 22 asist yapmıştı.

    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:16
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