Cengiz Ünderli Roma, kupaya veda etti
Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, sahasında Torino'ya 2 - 1 mağlup olarak İtalya Kupası'ndan elendi.
Olimpico Stadyumu'nda oynanan maçta Torino'ya turu getiren golleri 39. dakikada Lorenzo De Silvestri ve 72. dakikada Simone Edera kaydetti. Roma'nın tek golü ise 85. dakikada Patrik Schick'ten geldi. Ayrıca ev sahibi ekip 77. dakikada Edin Dzeko'nun penaltı atışından yararlanamadı.
Roma bu sonuçla İtalya Kupası'na veda ederken, Torino adını bir üst tura yazdırdı.
CENGİZ İLK 11'DE BAŞLADI
Bu arada Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Genç futbolcu, 61. dakikada yerini Diego Perotti'ye bıraktı.
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:10
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Listede 3 Türk... Biri Beşiktaşlı!
Toplam 1
Yorum
vvhş uvşıub
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Tudor'dan şok tavır!
Toplam 15
Yorum
maho eyri oturup dogru konusmak gerek Gs de tek sorun Tudor deildi yenilen gollerde defansin hicmi hatasi yok belhanda feghouili sahada yoklar .
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Müller'den Beşiktaş yorumu
Toplam 1
Yorum
BJK li 1903 Mustafa Beşiktaş ta ciddi bir takım. her iki maçta da goller olacak. dileğim karakartalımızın turu geçmesi...
Cengiz Ünderli Roma, kupaya veda etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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