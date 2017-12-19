Cengiz'in adresi belli oldu
Sezon başında Medipol Başakşehir'den Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder'in devre arasında kiralık olarak gideceği takım belli oldu.
Büyük umutlarla İtalya'ya giden ve Roma forması altında ilk haftalarda sergilediği futbolla beğeni alan ancak ilerleyen haftalarda yedek kulübesinden çıkamayan Cengiz Ünder, kiralık olarak gönderiliyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan genç oyuncunun yeni adresi belli oldu.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Serie A ekiplerinden Torino, Cengiz'in kiralanması için harekete geçti. Genelde Schick, El Shaarawy, Gerson gibi isimlerin gölgesinde kalan Cengiz'in forma giyme şansının yüksek olduğu Torino'ya sıcak baktığı ifade edildi. Fakat sportif direktör Monchi'nin bu transfere karşı çıktığı ve son kararı Cengiz'le görüşüldükten sonra verileceği belirtildi.
Bu sezon 9 lig maçında 313 dakika süre alan 20 yaşındaki yetenek gol katkısı yapamadı.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 13:27
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Cengiz'in adresi belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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