 Cengiz'in adresi belli oldu – Fotomaç – 19 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Cengiz'in adresi belli oldu

    Cengiz'in adresi belli oldu

    Sezon başında Medipol Başakşehir'den Roma'ya transfer olan 'in devre arasında kiralık olarak gideceği takım belli oldu.

    Büyük umutlarla İtalya'ya giden ve Roma forması altında ilk haftalarda sergilediği futbolla beğeni alan ancak ilerleyen haftalarda yedek kulübesinden çıkamayan , kiralık olarak gönderiliyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan genç oyuncunun yeni adresi belli oldu.

    La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Serie A ekiplerinden Torino, Cengiz'in kiralanması için harekete geçti. Genelde Schick, El Shaarawy, Gerson gibi isimlerin gölgesinde kalan Cengiz'in forma giyme şansının yüksek olduğu Torino'ya sıcak baktığı ifade edildi. Fakat sportif direktör Monchi'nin bu transfere karşı çıktığı ve son kararı Cengiz'le görüşüldükten sonra verileceği belirtildi.

    Bu sezon 9 lig maçında 313 dakika süre alan 20 yaşındaki yetenek gol katkısı yapamadı.

    1. 19 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:27
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