Juve ile Inter yenişemedi
Juventus ile Inter arasındaki zirve mücadelesi golsüz sona erdi
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 16. haftasının maçında Juventus, konuk ettiği lider Inter ile 0-0 berabere kaldı.
Juventus'un Allianz Arena stadında oynanan ve ülkede "İtalya Derbisi" olarak anılan dev mücadeleyi hakem Paolo Valeri yönetti.
Karşılaşmanın başından sonuna kadar maçın kontrolünü çoğunlukla elinde tutan ev sahibi ekip, özellikle ikinci yarıda yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyince Inter'i yenip liderliği ele geçirmeyi başaramadı.
Başladığı gibi biten maçın ardından Inter, puanını 40'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Juventus ise puanını 38'e çıkartırken, 3. sıradaki yerini korudu.
Lider Inter'in puan kaybettiği haftada, yarın Fiorentina'yı ağırlayacak olan 38 puanla ikinci sıradaki Napoli, bu maçı kazanması durumunda geçen hafta kaptırdığı liderlik koltuğunu da geri almış olacak.
- 10 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:43
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2010-11 ruhu döndü
Toplam 6
Yorum
TertemizSevdamız Şuraya bak Trabzonspor haberinde Trabzonludan daha çok Fenerlilerin yorumu var. Allah Allah zorlarına giden bişi mi olmuş acaba :D
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Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'ye yanıt
Toplam 88
Yorum
blackeagle mnk geçmişede baksak geleceğede baksak hakkıyla kazanan takımlara çamur iftira atarak fenomenlik büyüklükse biz küçük kalalım
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Fırtına esmeye devam ediyor!
Toplam 2
Yorum
Kim bunlar Kim mi bunlar.? Bunlar Mahşerin üç atlılarıdır. Bunlardan kurtarmanın tek yolu karşılarına çıkmamaktan geçiyor ...
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