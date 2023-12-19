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SON DAKİKA - İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu Trabzonspor maçında takımı sahadan çekti!

İstanbulspor ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ikinci yarısı oynanırken İstanbulspor'un faul beklediği pozisyonun devamında bordo-mavililerin golü bulmasının ardından beklenmeyen bir olay yaşandı. İstanbul ekibinde başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu, takımı sahadan çekti. İşte o pozisyon ve yaşanan gelişmelerin detayları...

İstanbulspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 21:38 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 22:00
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SON DAKİKA - İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu Trabzonspor maçında takımı sahadan çekti!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan İstanbulspor - Trabzonspor maçında şoke eden bir olay yaşandı. İstanbulspor yönetimi takımı sahadan çekti.

Mücadelenin 67. dakikasında İstanbulspor'da Florian Loshaj'ın yerde kaldığı pozisyonda ev sahibi ekibi faul bekledi. Kaptırılan topta hızlı gelişen Trabzonspor atağı Onuachu'nun golüyle sonuçlandı ve bordo-mavililer maçta 2-1 öne geçti.

VAR'dan pozisyonu dinleyen hakem Ali Şansalan, golü geçerli saydı.

İSTANBULSPOR BAŞKANI TAKIMI SAHADAN ÇEKTİ!

Hakemin verdiği karara tepki gösteren İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, maçın 74. dakikasında takımı sahadan çekti. İki takım oyuncuları bu gelişme sonrası soyunma odasına gitti.

ERTUĞRUL DOĞAN DA SAHAYA İNDİ

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun sahaya inerek takımı soyunma odasına göndermek istemesi üzerine Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da saha kenarına geldi.

Başkan Doğan'ın Başkan Sarıalioğlu ile kısa süreli bir konuşma gerçekleştirdiği görüldü.

SAHADA KALMAK İSTEYENLER OLDU

Başkan Sarıalioğlu'nun kararı sonrası İstanbulsporlu bazı oyuncular soyunma odasına gitti. Başta Simon Deli olmak üzere bazı oyuncular ise sahada kaldı. Simon Deli, Sarıalioğlu ile konuşarak takımı sahada kalması için ikna etmeye çalıştı.

KARARI TFF VERECEK!

Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle devam eden maçta İstanbulspor'un sahadan çekilmesiyle yarıda kalan maçla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek

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