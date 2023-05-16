Haberler İstanbulspor Fatih Tekke: Bence 1 puanı hak etmiştik!

Fatih Tekke: Bence 1 puanı hak etmiştik!

İstanbulspor teknik direktörü Fatih Tekke, takımının Galatasaray’a 2-0 yenildiği maçın ardından açıklamalarda bulundu. Tekke, "Bence 1 puanı hak etmiştik. Özellikle rakip 10 kişi kalınca pas oyununu daha doğru oynamalıydık. Çok acele ettik." dedi.

İstanbulspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 22:58
Fatih Tekke: Bence 1 puanı hak etmiştik!

İstanbulspor teknik direktörü Fatih Tekke, İstanbulspor – Galatasaray maçını değerlendirdi.

Tekke'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Maç öncesinde bireysel bir hata olmaz ise demiştim... İstanbulspor olarak Galatasaray gibi bir takıma 90 dakika ön alan baskısı yaptık. Bana göre %100 başarılı olduk, fırsatlar geldi. Galatasaray da totalde çok iyi oynadı diyemiyoruz. Oyuncularımın performansından çok memnunum. En azından mücadelelerinden memnunum. Top bizdeyken çok iyi değildik, bu da tecrübe ve kalite meselesi."

"Bence 1 puanı hak etmiştik. Özellikle rakip 10 kişi kalınca pas oyununu daha doğru oynamalıydık. Çok acele ettik."

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Fatih Tekke: Bence 1 puanı hak etmiştik!
Tekke: Acele ettik
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