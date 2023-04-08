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İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'den Trabzonspor yanıtı!

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında İstanbulspor deplasmanda Ankaragücü'ne 3-2 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası konuşan İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Trabzonspor hakkındaki iddiaları yanıtladı.

İstanbulspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2023 Cumartesi 19:19
İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'den Trabzonspor yanıtı!
Maçın değerlendirmesinin skorla eş değer olmadığını ifade eden Tekke, "Çok üstün oynadığımız, hatta maç başlamadan önceki planlarımızın her şeyiyle birebir örtüştüğü bir maç oldu. Bence çok etkili olduk. Takımımızın yapısı, son dönemlerdeki oynadığı oyunun gücü bu maçta da çok belirgin oldu. Üçüncü bölgedeki becerisizliğimiz, birinci bölgede kendi kalemize attığımız diyebileceğim goller dolayısıyla puan alamadık. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Geldiğimizden bu yana yapmaya çalıştığımız şeylerden vazgeçmemeleri inanılmaz değerli benim için. Keşke bunu puan veya puanlarla taçlandırmış olsaydık. Bazen küçük hataların maliyeti bize fazla oldu. İyi yoldayız ama işimiz zor. Oynamayacağımız 2 maçı hariç tutarsak 10-12 puan bizi ligde tutar diye düşünüyorum. Üzgünüz" diye konuştu.

Sorulan soru üzerine Tekke, Trabzonspor'dan herhangi bir teklif almadığını söyledi.
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