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TRANSFER HABERİ: Eyüpspor İbrahim Yılmaz'ı kiraladı!

Spor Toto 1. Lig takımlarından Eyüpspor, İstanbulspor'un golcü oyuncusu İbrahim Yılmaz'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

İstanbulspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 20:08
TRANSFER HABERİ: Eyüpspor İbrahim Yılmaz'ı kiraladı!

Spor Toto 1. Lig takımlarından Eyüpspor, İstanbulspor'un golcü oyuncusu İbrahim Yılmaz'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Eflatun-sarılı kulübün asbaşkanı Fatih Kulaksız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Spor Toto 1. Lig'de gol kralı olmuş önemli bir ismi Eyüpspor'a kazandırdığımız için mutluyuz. İbrahim'in Eyüpspor'a çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Her iki taraf için de hayırlı olsun. Şampiyonluk yolunda kadromuzu güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İbrahim Yılmaz da kulübün sosyal medya hesabından, "Sezonun geri kalan kısmında Eyüpspor için mücadele edeceğim. Her iki tarafa da hayırlı uğurlu olsun. Bir semtin rüyasını gerçekleştirmek dileğiyle..." mesajını paylaştı.

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