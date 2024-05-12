Real Betis - Almeira maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Betis - Almeira maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Real Betis ile Almeira karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Betis - Almeira maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL BETİS - ALMEİRA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Betis - Almeira maçı 12 Mayıs Pazar günü saat 22:00'de S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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