Jude olaganüstü

Real Madrid'in dünya futboluna sunduğu yeni yeteneklerden Jude Bellingham, İspanyol devinin efsane ismi Zinedine Zidane'nin de dikkatini çekti. Real Madrid'de teknik direktörlük de yapan Fransız efsane Zidane, Bellingham'a övgü dolu sözler söyledi. Zidane, kendisini idol olarak gören 20 yaşındaki genç orta sahanın Real Madrid için büyük bir şans olduğunu vurguladı.

ÇOK KUPA KAZANDIRACAK

Zidane, İngiliz yıldız için yaptığı açıklamada, "Bellingham, olağanüstü bir oyuncu. Real Madrid'de ona sahip olduğumuz için şanslıyız. Umarım bize birçok kupa kazandırır" ifadelerini kullandı. Zinedine Zidane'yi her zaman bir idol olarak gördüğünü söyleyen ve Zidane'nin Real Madrid'deki 5 numarasını giyen Bellingham, bu sezon İspanyol ekibinde çıktığı 31 maçta 20 gol attı ve 9 asist yaptı.