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Sevilla - Osasuna maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Sevilla ile Osasuna karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Sevilla - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 15:30
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Sevilla - Osasuna maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Sevilla - Osasuna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Sevilla ile Osasuna karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sevilla - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SEVILLA - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sevilla - Osasuna maçı 28 Ocak Pazar günü saat 20.30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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