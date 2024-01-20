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Celta Vigo - Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Celta Vigo ile Real Sociedad karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Celta Vigo - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 12:30
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Celta Vigo - Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Celta Vigo - Real Sociedad maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Celta Vigo ile Real Sociedad karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Celta Vigo - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CELTA VIGO - REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Celta Vigo - Real Sociedad maçı 20 Ocak Cumartesi günü saat 23:00'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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