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Mallorca - Celta Vigo maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Mallorca ile Celta Vigo karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Mallorca - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 09:10 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 09:30
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Mallorca - Celta Vigo maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Mallorca - Celta Vigo maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Mallorca ile Celta Vigo karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mallorca - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MALLORCA - CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mallorca - Celta Vigo maçı 13 Ocak Cumartesi günü saat 18.15'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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