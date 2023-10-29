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Athletic Bilbao - Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 11. haftada Athletic Bilbao ile Valencia karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Athletic Bilbao - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2023 Pazar 09:10 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2023 Pazar 09:31
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Athletic Bilbao - Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Athletic Bilbao - Valencia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 11. haftada Athletic Bilbao ile Valencia karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Athletic Bilbao - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATHLETIC BILBAO - VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Athletic Bilbao - Valencia maçı 29 Ekim Pazar günü saat 20:30'da başlayacak. Müccadele S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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