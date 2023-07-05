Artık La para!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) 2023-24 sezonundan itibaren yeni bir isim sponsorluğu anlaşması yaparak, gelirini iki katına çıkardı. ABD'li bilgisayar oyunları üretici EA Sports, 5 yıl için LaLiga ile sponsor anlaşması imzaladı. Buna göre gelecek sezondan itibaren 1. lig La Liga EA Sports, 2. lig ise La Liga EA Sports Hypermotion olarak adlandırılacak. EA Sports'un La- Liga'ya 5 yıl boyunca sezon başına 40 milyon euro'luk (her iki lig için) bir ekonomik katkı sağlayacağı belirtiliyor. LaLiga, logosunu değiştirip, yeni teknolojilerle futbolu daha görünür ve ticari bir hale getirmeyi planlıyor. LaLiga Başkanı Javier Tebas, "Hem İspanyol futbolu hem de futbol endüstrisi için devrim niteliğinde bir değişim anlamına gelecek yeni bir döneme başlıyoruz" dedi.

La Liga yayın hakları gelirlerinin 2022-23'ten 2026-27 sezonuna kadar yılda 2 milyar 69 milyon avroya kadar yükseltildiği ve bunun İspanyol futbolu için rekor olduğu paylaşıldı.