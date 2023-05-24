Haberler İspanya La Liga Espanyol - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Espanyol - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 36. haftasında Espanyol ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Espanyol - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2023 Çarşamba 12:40
Espanyol - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Espanyol - Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 36. haftada Espanyol ile Atletico Madrid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Espanyol - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ESPANYOL - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Espanyol - Atletico Madrid maçı 24 Mayıs Çarşamba günü saat 23:00'te S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼|İZLE

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Aldatmak dizisinde Oylum’un kararı ne olacak?
Müge Anlı son dakikayı canlı yayında duyurdu 5 cinayeti sorguda itiraf etti! Türkiye'nin kanını donduran olay Sevgi Demirci ve 2 çocuğu...
F.Bahçe'den flaş hoca hamlesi! Jesus'un yerine geliyor
Fenerbahçe'den yeni sezona çifte bomba transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Valencia'ya seyircisiz oynama cezası!
Real Betis - Getafe maçı saat kaçta?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
İkinci turda başka yerde oy kullanılır mı 2023?
2. turda nerede oy kullanacağım?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe-Sivasspor maçının VAR'ı belli oldu! F.Bahçe-Sivasspor maçının VAR'ı belli oldu! 12:17
Gelmek istediğini açıklamıştı! İşte F.Bahçe'nin yeni yıldızı Gelmek istediğini açıklamıştı! İşte F.Bahçe'nin yeni yıldızı 12:15
F.Bahçe - Sivasspor maçı saat kaçta? F.Bahçe - Sivasspor maçı saat kaçta? 12:06
F.Bahçe'nin eski futbolcusu Ergun Öztuna hayatını kaybetti! F.Bahçe'nin eski futbolcusu Ergun Öztuna hayatını kaybetti! 12:01
Sakaryaspor - Eyüpspor maçı saat kaçta? Sakaryaspor - Eyüpspor maçı saat kaçta? 11:57
Bodrumspor - Göztepe maçı saat kaçta? Bodrumspor - Göztepe maçı saat kaçta? 11:53
Daha Eski
Transferde dev kapışma! F.Bahçe ve G.Saray... Transferde dev kapışma! F.Bahçe ve G.Saray... 11:40
Livakovic transferinde sürpriz gelişme! Livakovic transferinde sürpriz gelişme! 11:14
Şenol Güneş açıkladı! İşte Beşiktaş'ın başarısının sırrı Şenol Güneş açıkladı! İşte Beşiktaş'ın başarısının sırrı 10:46
Espanyol - Atletico Madrid maçı saat kaçta? Espanyol - Atletico Madrid maçı saat kaçta? 10:38
Real Betis - Getafe maçı saat kaçta? Real Betis - Getafe maçı saat kaçta? 10:36
Real Madrid - Rayo Vallecano maçı saat kaçta? Real Madrid - Rayo Vallecano maçı saat kaçta? 10:31