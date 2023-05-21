Haberler İspanya La Liga Sevilla - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Sevilla - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 35. haftasında Sevilla ile Real Betis karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sevilla - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2023 Pazar 11:31
Sevilla - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Sevilla - Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 35. haftada Sevilla ile Real Betis kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sevilla - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SEVILLA - REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sevilla - Real Betis maçı 21 Mayıs Pazar günü saat 22.00'de S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼|İZLE

SEVILLA - REAL BETIS MAÇI HANGİ KANALDA?

Sevilla
Dmitrovic; Montiel, Bade, Rekik, Telles; Rakitic, Gueye; Lamela, Torres, Gomez; Mir

Real Betis
Bravo; Ruibal, Pezzella, Gonzalez, Miranda; Rodriguez, Guardado; Henrique, Canales, Perez; Iglesias

ASpor CANLI YAYIN


DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Fernando Muslera’nın o hareketi kafaları karıştırdı! Sivasspor maçında kimse anlam veremedi…
Orhan Gencebay'ı öldürdüler! Peki ama neden? "Sanal bir komplo, bir taşla iki kuş vuracaklardı"
Ateş'ten Icardi ve Valencia kıyaslaması! "Geçebilirdi"
G.Saray'dan Devler Ligi hamlesi! Transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Valencia - Real Madrid maçı hangi kanalda?
Atletico Madrid - Osasuna maçı hangi kanalda?
İstanbul barajlardaki doluluk oranı 21 Mayıs 2023
Son dakika deprem mi oldu 21 Mayıs?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye transfer çalımı mı? Sürpriz isim tribünde F.Bahçe'ye transfer çalımı mı? Sürpriz isim tribünde 11:16
G.Saray'dan Devler Ligi hamlesi! Transfer... G.Saray'dan Devler Ligi hamlesi! Transfer... 11:14
Bodrumspor - Göztepe maçı hangi kanalda? Bodrumspor - Göztepe maçı hangi kanalda? 11:08
Vanspor'un play-off'taki rakibi belli oldu! Vanspor'un play-off'taki rakibi belli oldu! 11:05
Manisa FK - Pendikspor maçı hangi kanalda? Manisa FK - Pendikspor maçı hangi kanalda? 11:03
Çaykur Rizespor - Altınordu maçı hangi kanalda? Çaykur Rizespor - Altınordu maçı hangi kanalda? 10:57
Daha Eski
Zaha'nın istediği ücret ortaya çıktı! Zaha'nın istediği ücret ortaya çıktı! 10:50
Erzurumspor - Boluspor maçı hangi kanalda? Erzurumspor - Boluspor maçı hangi kanalda? 10:47
Bandırmaspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? Bandırmaspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? 10:43
Denver seriyi 3-0'a getirdi! Denver seriyi 3-0'a getirdi! 10:35
Auxerre - PSG maçı hangi kanalda? Auxerre - PSG maçı hangi kanalda? 10:31
Lorient - Lens maçı hangi kanalda? Lorient - Lens maçı hangi kanalda? 10:27