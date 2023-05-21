Sevilla - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Sevilla - Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 35. haftada Sevilla ile Real Betis kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sevilla - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SEVILLA - REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sevilla - Real Betis maçı 21 Mayıs Pazar günü saat 22.00'de S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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SEVILLA - REAL BETIS MAÇI HANGİ KANALDA?

Sevilla

Dmitrovic; Montiel, Bade, Rekik, Telles; Rakitic, Gueye; Lamela, Torres, Gomez; Mir

Real Betis

Bravo; Ruibal, Pezzella, Gonzalez, Miranda; Rodriguez, Guardado; Henrique, Canales, Perez; Iglesias