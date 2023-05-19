Haberler İspanya La Liga Cadiz - Real Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Cadiz - Real Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 35. haftasında Cadiz ile Real Valladolid karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Cadiz - Real Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 19:40 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 20:00
Cadiz - Real Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Cadiz - Real Valladolid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 35. haftada Cadiz ile Real Valladolid ozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Cadiz - Real Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CADIZ - REAL VALLADOLID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cadiz - Real Valladolid maçı 14 Mayıs Pazar günü saat 22.00'de S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼|İZLE

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo Avrupa'ya geri dönüyor! Transferin sponsoru hazır, dünya devine e-posta gönderildi...
Sinem Kobal'ın kızı Leyla'yla anne-kız kombini sosyal medyayı salladı! Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Leyla 1 yaşında
G.Saray'dan ayrılmıştı! Şimdi bin pişman
F.Bahçe'den yılın transfer operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Enes Ünal'ı istiyorlar! 20 milyon euro...
Real Betis evinde hata yapmadı!
THE OUTLAST TRIALS ERKEN ERİŞİME AÇILDI!
LGS 2023 SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
LGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Taner Taşkın'dan Play-Off sözleri! Taner Taşkın'dan Play-Off sözleri! 19:49
G.Saray'dan ayrılmıştı! Şimdi bin pişman G.Saray'dan ayrılmıştı! Şimdi bin pişman 19:12
Jesus kalma şartını açıkladı! Transfer gerçekleşirse... Jesus kalma şartını açıkladı! Transfer gerçekleşirse... 19:11
Dirar 3. Lig takımına transfer oldu! Dirar 3. Lig takımına transfer oldu! 19:10
Fırtına'nın Karagümrük mesaisi başladı! Fırtına'nın Karagümrük mesaisi başladı! 18:20
C. Palace'tan Zaha açıklaması! "Gelecek sezon..." C. Palace'tan Zaha açıklaması! "Gelecek sezon..." 18:05
Daha Eski
C. Palace'tan Zaha açıklaması! "Gelecek sezon..." C. Palace'tan Zaha açıklaması! "Gelecek sezon..." 18:04
Kayserispor Talha Sarıarslan ile sözleşme uzattı! Kayserispor Talha Sarıarslan ile sözleşme uzattı! 17:40
Mecnun Otyakmaz görevi bırakmayı düşünüyor! Mecnun Otyakmaz görevi bırakmayı düşünüyor! 17:14
F.Bahçe'ye transfer şoku! Yeni takımı belli oldu F.Bahçe'ye transfer şoku! Yeni takımı belli oldu 17:07
Alt liglerde heyecan artıyor! İşte son durum Alt liglerde heyecan artıyor! İşte son durum 17:06
PSG'nin Kim Min-Jae ısrarı sürüyor! PSG'nin Kim Min-Jae ısrarı sürüyor! 16:58