Cadiz - Real Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Cadiz - Real Valladolid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 35. haftada Cadiz ile Real Valladolid ozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Cadiz - Real Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CADIZ - REAL VALLADOLID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cadiz - Real Valladolid maçı 14 Mayıs Pazar günü saat 22.00'de S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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