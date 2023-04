Eski Galatasaraylı Falcao o ülkeye transfer oluyor!

Radamel Falcao, 2019-20 sezonunda büyük umutlarla Galatasaray'a Monaco'dan transfer olmuştu. Sarı-kırmızılı kulüpte geçirdiği iki sezonda sakatlıklarla boğuşan Falcao hayal kırıkığı yaratmıştı. Kolombiyalı yıldız, iki sezonda lig ve kupada oynadığı 43 maçta 20 gol kaydetmişti.

Galatasaray'dan sonra İspanya'nın Rayo Vallecano takımına transfer olan Falcao'nun sezon sonunda Malezya'ya gitmesi bekleniyor.

Malezya ekibi Johor Darul Ta'zim'in oyuncuyu transfer edeceği iddiaları güç kazandırdı.

Johor Veliaht Prensi Tunku Ismail Idris, Johor Darul Ta'zim FC'yi ziyaret ederken Falcao'yu da eklediği paylaşımında, "Çok yakında görüşürüz" ifadelerini kullandı.

FALCAO'DAN YANIT

Kolombiyalı yıldız, Prens Tunku Ismail Idris'in paylaşımına "Sizi görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" mesajıyla yanıt verdi.

37 yaşındaki golcü, Rayo Vallecano'da bu sezon 3'ü ilk 11 olmak üzere 22 maçta forma giyerken, 3 gol kaydetti.



