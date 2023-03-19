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Real Sociedad - Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 26. haftasında Real Sociedad ile Elche karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Sociedad - Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2023 Pazar 08:24
Real Sociedad - Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Sociedad - Elche maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 26. haftada Real Sociedad ile Elche kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Sociedad - Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL SOCIEDAD - ELCHE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Sociedad - Elche maçı 19 Mart Pazar günü saat 18.15'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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REAL SOCIEDAD - ELCHE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Sociedad

Remiro; Gorosabel, Le Normand, Pacheco, Rico; Mendez, Zubimendi, D Silva, Illarramendi; Oyarzabal, Sorloth

Elche

Badia; Carmona, Palacios, Fernandez, Blanco, Clerc; Gumbau, Mascarell, Fidel; Boye, Nteka

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