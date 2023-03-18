Barcelona Real Madrid maçı ne zaman? El Clasico hangi kanalda? CANLI İZLE

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Barcelona ve Real Madrid, 253. El Clasico'da kozlarını paylaşacak... Geride kalan 252 maçın 101'ini Real Madrid; 99'unu da Barcelona kazandı. 52 maçta ise eşitlik bozulmadı. Bu süreçte Eflatun beyazlılar 419, Katalanlar da 413 kez rakip ağları sarsma başarısı gösterdi.

Barcelona, 65 puanla en yakın takipçisi Real Madrid'in 9 puan önünde lider konumda bulunuyor. Son şampiyon Real Madrid ise 56 puanla ikinci sırada yer alıyor.

EL CLASICO SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Camp Nou'da oynanacak mücadeleyi Ricardo De Burgos yönetecek. Karşılaşma, 19 Mart Pazar günü 23.00'te Tivibuspor ve S Sport'ta yayınlanacak.