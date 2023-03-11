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Elche - Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 25. haftasında Elche ile Valladolid karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Elche - Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 10:46 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 11:00
Elche - Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Elche - Valladolid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 25. haftada Elche ile Valladolid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Elche - Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ELCHE - VALLADOLID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Elche - Valladolid maçı 11 Mart Cumartesi günü saat 18.15'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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ELCHE - VALLADOLID MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Elche

Badia; Palacios, Roco, Bigas; Carmona, Fidel, Mascarell, Gumbau, Clerc; Nteka, Boye

Valladolid

Asenjo; Fresneda, Fernandez, El Yamiq, Escudero; Sanchez, Hongla, Aguado; Plata, Marin, Plano

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