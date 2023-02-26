Celta Vigo - Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Celta Vigo - Valladolid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 23. haftada Celta Vigo ile Valladolid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Celta Vigo - Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CELTA VIGO - VALLADOLID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Celta Vigo - Valladolid maçı 26 Şubat Pazar günü saat 18.15'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

CELTA VIGO - VALLADOLID MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Celta Vigo

Villar; Mingueza, Aidoo, Nunez, Galan; Perez, Beltran, Veiga, De la Torre; Aspas, Seferovic

Real Valladolid

Aceves; Perez, Sanchez, Hongla, Olaza; Plano, Mesa, Monchu; Plata, Larin, Machis

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