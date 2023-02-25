Cadiz - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Cadiz - Rayo Vallecano maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 23. haftada Cadiz ile Rayo Vallecano kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Cadiz - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CADIZ - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cadiz - Rayo Vallecano maçı 25 Şubat Cumartesi günü saat 18.15'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

CADIZ - RAYO VALLECANO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Cadiz

Ledesma; Carcelen, Hernandez, Fali, Espino; Escalante, Alcaraz; Bongonda, Alex, Ocampo; Lozano

Rayo Vallecano

Dimitrievski; Balliu, Lejeune, Catena, F Garcia; Palazon, Comesana, Valentin, Trejo, A Garcia; Camello

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