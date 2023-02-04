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Elche - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 20. haftasında Elche ile Villarreal karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Elche - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2023 Cumartesi 12:00 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2023 Cumartesi 12:00
Elche - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Elche - Villarreal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 20. haftada Elche ile Villarreal kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Elche - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ELCHE - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Elche - Villarreal maçı 4 Şubat Cumartesi günü saat 18.15'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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ELCHE - VILLARREAl MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Elche

Badia; Gonzalez, Roco, Verdu; Carmona, Mascarell, Gumbau, Blanco; Fidel, Boye, Milla

Villarreal

Jorgensen; Femenia, Albiol, P Torres, A Moreno; Parejo, Capoue, Baena; Chukwueze, G Moreno, Pino

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