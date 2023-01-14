Osasuna - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Osasuna - Mallorca maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 17. haftada Osasuna ile Mallorca kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Osasuna - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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OSASUNA - MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Osasuna - Mallorca maçı 14 Ocak Cumartesi günü saat 20:30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

OSASUNA - MALLORCA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Osasuna

Fernandez; Moreno, Hernandez, D Garcia, Cruz; Moncayola, Gomez, Torro, Brasanac, Avila; Budimir

Mallorca

Rajkovic; Copete, Raillo, Valjent; Maffeo, Battaglia, Galarreta, Costa; Sanchez, Muriqi, Kang-in