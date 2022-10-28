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Mallorca - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 12. haftasında Mallorca ile Espanyol karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mallorca - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2022 Cuma 12:10
Mallorca - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Mallorca - Espanyol maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 12. haftada Mallorca ile Espanyol kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mallorca - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MALLORCA - ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mallorca - Espanyol maçı 28 Ekim Cuma günü, saat 22:00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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