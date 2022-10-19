Elche - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Elche - Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 10. haftada Elche ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Elche - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ELCHE - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Elche - Real Madrid maçı 19 Ekim Çarşamba günü, saat 22:00'de yapılacak. Karşılaşma S Sport'ta naklen canlı yayınlanacak.

ELCHE - REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Valladolid

Masip; Escudero, Joaquin, Sanchez, Olaza; Monchu, Mesa, Perez; Plano, Weissman, Sanchez

Celta Vigo

Marchesin; Galan, Nunez, Aidoo, Mallo; Beltran; Cervi, Veiga, Oscar; Aspas, Larsen