Haberler İspanya La Liga Villarreal - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Villarreal - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 9. haftasında Villarreal ile Osasuna karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, Villarreal - Osasuna maçıyla ilgili bilgiler araştırıyor. Peki, Villarreal - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 09:00 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 09:30
Villarreal - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Villarreal - Osasuna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 9. haftada Villarreal ile Osasuna kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Villarreal - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VILLARREAL - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Villarreal - Osasuna maçı 17 Ekim Pazartesi saat 22:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

VILLARREAL - OSASUNA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Villarreal

Rulli; Femenia, Albiol, P Torres, Pedraza; Pino, Parejo, Capoue, Chukwueze; Lo Celso, Danjuma

Osasuna

Herrera; Vidal, M Sanchez, Aridane, Cruz; Ezzalzouli, Moncayola, Torro, Oroz, M Gomez; Kike Garcia

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