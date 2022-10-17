Villarreal - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Villarreal - Osasuna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 9. haftada Villarreal ile Osasuna kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Villarreal - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VILLARREAL - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Villarreal - Osasuna maçı 17 Ekim Pazartesi saat 22:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

VILLARREAL - OSASUNA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Villarreal

Rulli; Femenia, Albiol, P Torres, Pedraza; Pino, Parejo, Capoue, Chukwueze; Lo Celso, Danjuma

Osasuna

Herrera; Vidal, M Sanchez, Aridane, Cruz; Ezzalzouli, Moncayola, Torro, Oroz, M Gomez; Kike Garcia