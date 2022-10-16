EL CLASICO CANLI İZLE ŞİFRESİZ | Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? | El Clasico hangi kanalda?

İspanya La Liga liginin 9. haftasında Real Madrid - Barcelona derbisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İki efsane takımın yarışacağı El Clasico'da 3 puanı alan takım, liderlik koltuğuna da oturacak. Ligin başından bu yana mağlubiyetleri bulunmayan devlerin maçını seyretmen isteyen sporseverler arama motorlarında Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? | El Clasico hangi kanalda? sorularının cevabını araştırıyor. İşte tüm merak edilenler...

REAL MADRİD - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Madrid - Barcelona maçı 16 Ekim Pazar günü TSİ 17.15'te başlayacak

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EL CLASİCO HANGİ KANALDA?

Real Madrid ile Barcelona derbisi S Sport ve S Sport Plus'tan naklen canlı yayınlanacak.

REAL MADRID - BARCELONA MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Tchouameni, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius

Barcelona: Ter Stegen; Roberto, Kounde, E. Garcia, Balde; Gavi, Busquets, Pedri; Dembele, Lewandowski, Fati

İspanya'nın iki dev kulübü Real Madrid ile Barcelona, Santiago Bernabeu'da kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi Real Madrid, topladığı 22 puanla 2. sırada bulunuyor. Aynı puana sahip Barcelona ise averaj farkıyla zirvede yer alıyor.