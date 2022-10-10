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Atletico Madrid Antoine Griezmann ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Son dakika transfer haberleri: İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, 2021 yazından bu yana takımda kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Barcelona'da bulunan Fransız yıldız Antoine Griezmann ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 16:21
Atletico Madrid Antoine Griezmann ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Atletico Madrid yaptığı yazılı açıklamada, 2021 yazından bu yana kiralık olarak takımda yer alan Griezmann'ın bonservisinin alınması için Barcelona ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Kırmızı beyazlı kulüp, Barcelona ile varılan anlaşmanın ardından 31 yaşındaki Griezmann ile 30 Haziran 2026'ya kadar geçerli sözleşme imzalandığını bildirdi.

Atletico'da 304 resmi maça çıkan Griezmann, 144 gol ve 59 asist ile kulüp tarihinin en golcü 4. futbolcusu olarak biliniyor.

Griezmann bu sezon şimdiye kadar oynanan maçlarda Atletico formasıyla 3 gol kaydetti.

Diğer yandan Barcelona Kulüp Başkanı Joan Laporta, geçen hafta sonunda İspanyol basınına yaptığı açıklamada, Griezmann'ın bonservis bedeli olarak Atletico Madrid'den 20 milyon Euro ve başarıya bağlı olarak ek 4 milyon Euro alacaklarını söylemişti.


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