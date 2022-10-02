Haberler İspanya La Liga Celta Vigo - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Celta Vigo - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 7. haftasında Celta Vigo ile Real Betis karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, Celta Vigo - Real Betis maçıyla ilgili bilgiler araştırıyor. Peki, Celta Vigo - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 11:30 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 12:00
Celta Vigo - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Celta Vigo - Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 7. haftada Celta Vigo ile Real Betis kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Celta Vigo - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CELTA VIGO - REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Celta Vigo - Real Betis maçı 2 Ekim Pazar saat 17.15'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

CELTA VIGO - REAL BETIS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Celta Vigo

Marchesin; Mallo, Aidoo, Nunez, Galan; Tapia; Rodriguez, Beltran, Perez; Aspas, Larsen

Real Betis

Silva; Montoya, Pezzella, Felipe, Moreno; Rodriguez, Carvalho; Rodri, Canales, Henrique; Iglesias

DİĞER
Güzel oyuncu Merve Boluğur ile DJ Mert Aydın bugün evleniyor! 'Hazırlıklar tamam'
Deniz Uğur Reha Muhtar'ın kızı Mina'ya şiddet uyguladığı anları ifşalamıştı! Kan donduran olayda yeni gelişme: "Babasıyla kalan oğlum Poyraz..."
Arjantin basını duyurdu! Mauro Icardi...
Derbi öncesi özel görev! 'Zayıf karnından vuracak'
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Real Madrid - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga
Girona - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga
2022 KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?
2 Ekim 2022 İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler
KPSS Lisans ÖABT soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı mı?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real Madrid - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga Real Madrid - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga 11:38
Bandırmaspor - Samsunspor maçı saat kaçta? Bandırmaspor - Samsunspor maçı saat kaçta? 11:35
Konyaspor - Ümreniyespor maçı saat kaçta? Konyaspor - Ümreniyespor maçı saat kaçta? 10:54
Derbi öncesi özel görev! 'Zayıf karnından vuracak' Derbi öncesi özel görev! 'Zayıf karnından vuracak' 11:16
Manisa FK - Adanaspor maçı saat kaçta? Manisa FK - Adanaspor maçı saat kaçta? 11:26
Girona - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga Girona - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga 11:31
Daha Eski
Anadolu Efes - Galatasaray Nef maçı saat kaçta? Anadolu Efes - Galatasaray Nef maçı saat kaçta? 09:21
Nihat Kahveci'den çarpıcı Kerem sözleri! Neredesin? Nihat Kahveci'den çarpıcı Kerem sözleri! Neredesin? 09:29
Derbi saat kaçta? Derbi saat kaçta? 09:40
Fenerbahçe'nin bilançosu belli oldu! Dev rakam... Fenerbahçe'nin bilançosu belli oldu! Dev rakam... 10:03
Sert eleştiri! "Hiç yakışmadı" Sert eleştiri! "Hiç yakışmadı" 10:10
Sivasspor - Hatayspor maçı saat kaçta? Sivasspor - Hatayspor maçı saat kaçta? 10:42