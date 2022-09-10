Atletico Madrid - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Atletico Madrid - Celta Vigo maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 5. haftada Atletico Madrid ile Celta Vigo kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atletico Madrid - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATLETICO MADRID - CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atletico Madrid - Celta Vigo maçı 10 Eylül Cumartesi saat 22:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

ATLETICO MADRID - CELTA VIGO MUHTEMEL 11'LER

Atletico Madrid

Oblak; Reinildo, Witsel, Gimenez; Llorente, Lemar, Koke, De Paul, Carrasco; Morata, Felix

Celta Vigo

Marchesin; Mallo, Aidoo, Nunez, Galan; Tapia; Cervi, Beltran, Rodriguez; Perez, Aspas