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TRANSFER HABERİ: Sevilla Alex Telles'i kiraladı!

Son dakika spor haberi: Manchester United'ın Brezilyalı sol beki Alex Telles, Sevilla'ya kiralandı. İspanya La Liga ekibinden yapılan resmi açıklamada, Telles'in bir sezonluk kiralanması için anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 19:11
TRANSFER HABERİ: Sevilla Alex Telles'i kiraladı!

İspanya La Liga takımlarından Sevilla, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ta forma giyen Brezilyalı sol bek Alex Telles'i bir sezon için kiralık olarak kadrosuna kattı.

Sevilla Kulübünden yapılan açıklamada, "Sevilla ve Manchester United, Alex Telles'in bir sezonluk kiralanması için anlaşmaya vardı." denildi.

Bir dönem Galatasaray forması da forma giyen 29 yaşındaki sol bek, Porto'dan Manchester United'a transfer olmuştu.

Telles, Ocak 2014'ten itibaren Galatasaray'da geçirdiği 18 ayda 2014-15 sezonu Süper Lig, 2014 ile 2015 Türkiye Kupası ve 2015 Süper Kupa şampiyonlukları kazanmıştı.

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